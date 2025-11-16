vonatgázolásnagykőrösbaleset
Belföld

Vonatgázolás történt Nagykőrösön

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Ács Anna Mária
2025. 11. 16. 15:39
Csóti Rebeka / 24.hu

Embert gázolt a vonat Nagykőrösön, a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon – tájékoztat az MTI. A Mávinform honlapja szerint az érintett szakaszon fokozatosan áll helyre a közlekedés: a vonatok 11:20 óta járnak, azonban esetenként 20-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolni.

A gázolás a nagykőrösi állomáson történt és az InfoStart értesülései szerint az illető feltételezhetően öngyilkossági szándékkal lépett a szerelvény elé.

A baleset miatt egy ideig szünetelt a közlekedés Nyársapát és Kecskemét között, az érintett szakaszokon pótlóbuszok szállították az utasokat. A baleseti helyszínelés mostanra befejeződött, a délután folyamán helyreállhat a menetrend a szegedi fővonalon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy újabb Trump-hívő szakított látványosan Trumppal
Szarajevói szafari: gazdagok fizethettek azért, hogy civilekre vadásszanak az ostromlott városban
Emese feladta a karrierjét a fia életéért – közben megtalálta önmagát
„Nagy kudarc ez számomra, el kell gondolkodnom a saját szerepemről” – csalódott a Fradi kézilabdaedzője
„Frontembernél és zenekara tagjainál” tartott házkutatást a Készenléti Rendőrség
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik