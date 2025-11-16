Vonatgázolás történt Nagykőrösön

Embert gázolt a vonat Nagykőrösön, a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon – tájékoztat az MTI. A Mávinform honlapja szerint az érintett szakaszon fokozatosan áll helyre a közlekedés: a vonatok 11:20 óta járnak, azonban esetenként 20-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolni.

A gázolás a nagykőrösi állomáson történt és az InfoStart értesülései szerint az illető feltételezhetően öngyilkossági szándékkal lépett a szerelvény elé.

A baleset miatt egy ideig szünetelt a közlekedés Nyársapát és Kecskemét között, az érintett szakaszokon pótlóbuszok szállították az utasokat. A baleseti helyszínelés mostanra befejeződött, a délután folyamán helyreállhat a menetrend a szegedi fővonalon.