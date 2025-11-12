- Újabb gyomrost vitt be a bankoknak Orbán Viktor a bankadó emelése után
- DK: A letartóztatott Szőlő utcai igazgató emberei ma is ott vannak az intézményben
- Pénzügyi védőpajzs: diktatúrába fordulás esetén lenne indokolt a forint latin-amerikai típusú védelme
- 30 napja maradt a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy megválassza Karácsony Gergely helyettesét
- „Trump tudott a lányokról” – derül ki Epstein újonnan nyilvánosságra került leveléből
- Kizárják Cseh Katalint a Momentumból
- Naponta kétszer sértette meg a Facebook hirdetési tilalmát a Fidesz-frakció
- Házkutatás volt ByeAlexnél
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 12.
RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / Anadolu via AFP
XIV. Leó pápa Naomi Campbell brit manöken társaságában heti általános audienciáján a vatikáni Szent Péter téren 2025. november 12-én.
RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / Anadolu via AFP
XIV. Leó pápa Naomi Campbell brit manöken társaságában heti általános audienciáján a vatikáni Szent Péter téren 2025. november 12-én.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!