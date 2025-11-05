- Orbánék csütörtökön Wizz Air különgéppel repülnek Washingtonba Trumphoz
- Pintér Bence vitára hívta Orbán Viktort és Magyar Pétert, utóbbi elfogadta a meghívását
- Börtönviselt rendész és részeges fizikai munkás is alkalmazásban állt a Szőlő utcai javítóintézetben egy volt dolgozó szerint
- Részegen balhézott a fideszes képviselő, ezért kilépett a frakcióból Nagykőrösön
- Nagy Iván: Nehéz azt feltételezni, hogy nincs politikai szándék a Blikk megvásárlása mögött
- Visszatért a közvélemény-kutatók háborúja: a kormánypárti intézetek Fidesz-előnyt mérnek, a függetleneknél elhúzott a Tisza
- Drónészlelés miatt budapesti járatokat is töröltek a brüsszeli reptéren
- A 34 éves Zohran Mamdani lett New York polgármestere
- Próbán kapott agyvérzést a Nemzeti Színház 26 éves színésznője
- Miközben egy alkalmazottal bővült a Szuverenitásvédelmi Hivatal, közel 600 millióval nőtt a bérkeret
A nap legfontosabb hírei – 2025. november 5.
