A nap legfontosabb hírei – 2025. november 5.

24.hu
2025. 11. 05. 19:36

Részegen balhézott a fideszes képviselő, ezért kilépett a frakcióból Nagykőrösön
Török Gábor: A kormánypárti támadások legfeljebb a saját táborukban hatnak úgy, ahogy szeretnék
Próbán kapott agyvérzést a Nemzeti Színház 26 éves színésznője
Intercity ütközött egy autóval Szentmártonkátán, öten meghaltak
Richard Gere a 24.hu-nak: Az ön országában jóval korábban kezdődtek a sötét idők, mint nálunk
