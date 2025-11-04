Tuzson Bence: Van pénz a bírák és igazságügyi alkalmazottak 13. havi bérére

Jól halad a bírák és az igazságügyi alkalmazottak illetményemelése, melyet három lépésben valósítanak meg – értékelte a helyzetet Tuzson Bence igazságügyi miniszter az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának meghallgatásán kedden. A HVG szerint a miniszter ezzel kapcsolatban elmondta: 2026. január 1-től emelik a béreket, a 2024-es szinthez képest a bírák átlagosan 48 százalékkal, a bírósági titkárok, fogalmazók 89 százalékkal keresnek majd többet, más tisztviselők bére pedig a duplájára nő. Tuzson Bence közölte, hogy szerdán tárgyalja az Országos Bírói Tanács (OBT) a 13. havi illetmény kérdését, a miniszter pedig abban bízik, hogy átmegy majd a javaslat, a költségvetési fedezet ehhez rendelkezésre áll.

A bizottsági meghallgatáson a lap szerint a kérdések között többször előkerült a Szőlő utcai botrány ügye. Emlékezetes: Tuzson Bence volt az, aki elkészítette a kormánytagok érintettségét kizáró vizsgálati jelentést. A DK-s Rónai Sándor emlékeztette rá a minisztert, hogy ugyanebben a jelentésben írta: fiatalkorú érintettje nem volt az ügynek, jóllehet, a sajtóban ennek ellentmondó beszámolók jelentek meg. A tárcavezető elmondta, hogy több eljárás is folyamatban van és abban az ügyben, amelyről ő beszélt, továbbra is ez a tényállás.

Amikor a momentumos Szabó Szabolcs azt firtatta, hogy milyen felhatalmazás alapján nézhetett bele Tuzson a nyomozati iratokba, Tuzson azt mondta, ezt külön jogszabályban rögzítették, amelyek további vizsgálatokat is lehetővé tesznek számára, ha szükség lenne rá.

Tordai Bence a politikai kampányokban használt AI-videókkal kapcsolatban kérdezte a minisztert, hangot adva annak a véleményének, hogy gyerekcipőben sem jár még az ezzel kapcsolatos szabályozás. Az ellenzéki képviselő szerette volna megtudni, hogy gondolkodik-e azon az igazságügyi tárca, hogy mit lehet tenni azokkal az esetekkel szemben, amikor közszereplők szájába olyan szavakat adnak, amilyeneket adott személy soha nem mondott ki. A lap szerint az igazságügyi miniszter erre így válaszolt a képviselőnek: