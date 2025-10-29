Hadházy Magyar Péternek az AI-videókról: Kiállások eddig is voltak, cselekedni kell

Régóta mondom, hogy az adófizetői pénzből folytatott kormányzati lejárató kampányok nyílt választási csalásnak felelnek meg. Az AI videók „csak” fokozatváltást jelentenek, hiszen eddig is gátlástalanul nyomták közpénz milliárdokból az aljasabbnál aljasabb, hazugabbnál hazugabb kampányokat

– írta Hadházy Ákos Magyar Péter szerdai nyílt levelére reagálva. A Tisza Párt elnöke közös fellépésre szólította fel az ellenzéket az „orbáni hamisítással” szemben.

Felkérem a DK, a Mi Hazánk és a Kutya Párt vezetőit, hogy haladéktalanul álljanak ki az orbáni hamisítás, hazugság és uszítás ellen! Ha nem teszik, akkor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének szerves részei vagy kiszolgálói

– üzente Magyar.

Hadházy szerint a hírhamisítás eddig is nagyiparilag zajlott, legfeljebb eddig hagyományosabb eszközökkel.

A kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel. Bízunk abban, hogy másban nem csal majd a Fidesz, és hogy ez nem lesz elég a győzelmükhöz, vagy azt mondjuk, hogy nem fogadjuk el ezeket a piszkos csalásokat és annak megfelelően cselekszünk

– írta az ellenzéki képviselő, aki szerint kiállások eddig is voltak, a propaganda viszont a sok sajtóközlemény és „sulyoktamáshozfordulás” után is él és virul.

A régi pártok ugyan rendszeresen panaszkodtak a propaganda ellen, de soha meg sem próbáltak valódi nyomást gyakorolni a hatalomra annak leállításáért. Azzal pedig, hogy számtalanszor kijelentették, hogy a „lejtős pálya ellenére” elfogadják a szabályokat, lehetetlenné tették, hogy rajtuk kívüli politikai, közéleti szereplők az elégedetlen tömegek segítségével valódi ellenállást, nyomásgyakorlást szervezzenek meg

– fejtegette Hadházy. A képviselő az írta Magyar Péternek, hogy az új párt komolyan vehetően szabhat feltételeket a választások eredményének elfogadásához.

Ha ezt nem tesszük, akárhány ellenzéki párt ítéli el az AI videókat, a választási csalás folytatódni fog, abban egészen biztosak lehetünk

– jelentette ki a politikus.