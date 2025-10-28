Minden fontos adat egy helyen – hatékony pénzügyi menedzsment a BUPA Iránytűvel

Mesterséges intelligencia a pénzügyek szolgálatában

A mikro- és kisvállalkozások mindennapi pénzügyeinek kezelése gyakran órákat vesz igénybe, hiszen a különféle felületek közötti eligazodás nehéz és időigényes munka. Emellett sokaknak nehézséget és plusz terhet okoz a naprakész pénzügyi mutatók elérése a könyvelő közbenjárása nélkül, a bevételek és kiadások követése, valamint a határidők fejben tartása. A BUPA Iránytű éppen ezekre a kihívásokra ad választ annak érdekében, hogy megkönnyítse a vállalkozások mindennapi pénzügyi feladatait.

A BUPA Iránytű egyetlen felületen gyűjti össze a legfontosabb pénzügyi adatokat, és valós időben, naprakészen követi a pénzügyi mozgásokat és az összekapcsolt bankszámlák állapotát. Bankfüggetlen működésének köszönhetően a rendszer bármely támogatott banknál vezetett számlával képes összekapcsolódni, így nem szükséges több alkalmazást megnyitni a pénzforgalom áttekintéséhez. Emellett figyeli a közelgő határidőket és személyre szabott javaslatokkal támogatja a mindennapi döntéseket, ezáltal a pénzügyek kezelése átláthatóbbá, illetve lényegesen hatékonyabbá is válik.

Az MBH Csoporthoz tartozó és az MBH eFin Technologies Zrt. által fejlesztett BUPA új beyond banking szolgáltatása a mikro- és kisvállalkozások számára új dimenziót nyit a mindennapi pénzügyek menedzselésében: egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működést tesz lehetővé számos funkció segítségével.

Áttekintő: minden mutató – bevételek, kiadások, bankszámlák, teendők és javaslatok – egy helyen, könnyedén elérhető, így a vállalkozók gyorsan átláthatják pénzügyi helyzetüket és teendőiket.

Bankszámlák kezelése: a forint- és devizaszámlák bankfüggetlenül egy helyen követhetők, az MBH Banknál vezetett számla esetén pedig hamarosan közvetlenül is elindíthatók lesznek az utalások, ezáltal a pénzügyi tranzakciók egyszerűbbé és átláthatóbbá válnak.

Bevételek és kiadások: a rendszer mesterséges intelligencia segítségével automatikusan összesíti és kategorizálja a számlákat, a NAV-szinkronizációnak köszönhetően pedig a kimenő és bejövő számlák a használt számlázótól függetlenül importálódnak, ami nagyban megkönnyíti a könyvelő munkáját.

Teendők és határidők: a közelgő vagy lejárt adó- és járulékfizetési kötelezettségekről értesítést kapnak a vállalkozások, a naptár- és idővonal-nézet áttekinthetően mutatja a feladatokat, és akár közvetlen utalás is indítható, amennyiben az MBH Bank vezeti a pénzforgalmi számlát.

Személyre szabott javaslatok: a rendszer a vállalkozás igényei alapján ajánlásokat kínál, például likviditásfigyelő, partneri ajánlatok és finanszírozási javaslatok formájában. A cashflow-analitika előre jelzi a várható pénzmozgásokat, így tervezhetőbbé válnak a nagyobb beszerzések és adófizetések.

Hogyan vehető igénybe az Iránytű?

A BUPA Iránytű az MBH Csoport mikro-, kis- és középvállalatok tevékenységét segítő digitális szolgáltatásplatformján, a BUPA felületén érhető el, ahol regisztrációt követően a vállalkozók hozzáférhetnek az összes funkcióhoz. Az indulás egy 30 napos, teljes értékű próbaidőszakkal kezdődik, amelyhez nyereményjáték is társul, így a szolgáltatás kipróbálása mellett értékes ajándékok is várják az előfizetőket. A honlapon további részletes információk, útmutatók is elérhetők.

A BUPA Iránytű használatához regisztrálj a BUPA felületén.