A Fidesz újra leszavazta a gyermekvédelmi és szociális dolgozók béremelését

A Fidesz ma ismét leszavazta a gyermekvédelmi és szociális dolgozók 50 százalékos béremelését – jelentette be Jámbor András Facebook-oldalán. József- és Ferencváros országgyűlési képviselője szerint ezzel a fideszesek

újra és újra nemet mondanak arra, hogy azok az emberek, akik a legkiszolgáltatottabb gyerekekkel dolgoznak nap mint nap, végre tisztességes fizetést kapjanak a munkájukért.

Október elején egyébként a fideszes képviselők ugyanígy szavazták le az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén a gyermekvédelmi dolgozók béremelését. Azóta a kormány 17 milliárd forint pluszt forrást ígért a gyermekvédelemnek, ez azt jelenti, hogy november 1-jétől 4000 forint juthat a gyermekek élelmezésére. Jámbor András ezt akkor győzelemként értékelte.

Elképesztő, hogy a Szőlő utcai gyermekotthon botránya után, a miskei, bicskei, szolnok és a többi után, amikor az egész ország láthatta milyen állapotok uralkodnak a gyermekvédelmi intézményekben, még mindig nem értik meg a legalapvetőbb összefüggést sem

– fogalmazott a mostani szavazás után Jámbor. „Ma a parlamentben a Fidesz képviselőinek legalább a fele tartózkodott a szavazásnál. Az előző hasonló javaslathoz képest most legalább néhányan fel is szólaltak, bár ebben nem volt túl sok köszönet, mert amit mondtak, az egyszerűen elfogadhatatlan” – hangsúlyozta.

Egyetlen egyetlen érvet tudtak felhozni arra, hogy miért nem kell a gyermekvédelmi és szociális dolgozóknak 50 százalékos béremelés. A háborút. Igen, jól olvastad, a háborút hozták fel indokként

– írta Jámbor. „Ez vicc kategória, és ráadásul sértő is azokkal szemben, akik 15 éve várnak arra, hogy végre valaki komolyan vegye a munkájukat és a problémáikat. 15 éve vár a szakma értelmes béremelésre. Másfél évtizede próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy tarthatatlan a helyzet. Közben egyre többen hagyják el a pályát, egyre nehezebb új dolgozókat találni, és a gyerekek fizetik meg mindennek az árát” – zárta a posztot.