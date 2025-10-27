pónilónyíregyházaszökés
Báró elszabadult: egy póniló vágtázott az autók között a nyíregyházi főúton

RTL Híradó
admin Papp Atilla
2025. 10. 27. 20:13
RTL Híradó

Szombat este egy elszabadult póniló vágtázott végig a 41-es főúton Nyíregyházán, számolt be az RTL Híradó.

A Báró nevű állatot egy környékbeli házban kötötték ki egy fához legelni, de lelécelt. Habár tempóson ügetett az autók között, balesetet nem okozott.

A póni gazdája a híradónak elmondta, hogy félóránál tovább nem tarthatott Báró szökése, viszonylag hamar be tudta fogni. Azt ugyanakkor nem tudja, hogyan sikerült meglógnia.

A kis termetű ló a szabadulási kísérlete óta egy szökésbiztos istállóban van kikötve.

