Sorozatbetörő kamaszokat fogtak Zalában

2025. 10. 24. 13:12
Nyár eleje óta tartó betöréssorozatnak vetettek véget a Zalakarosi Rendőrőrs munkatársai, a bűncselekmények Galambok és Zalakaros településeket érintették.

A gyanú szerint a lopások mögött két 14 éves galamboki fiú áll, akik családi házakba, éttermekbe, műhelyekbe törtek be, sőt egy alkalommal egy parkoló autóból vitték el az akkumulátort és a rádió előlapját.

A rendőrök több alkalommal is azonosították és kihallgatták a fiatalokat, akik beismerték a korábbi bűncselekményeket. Ennek ellenére a lopások nem szűntek meg: október 20-án éjszaka ismét betörtek egy ingatlanba, ahonnan elektromos kisgépeket vittek el értékesítés céljából.

A járőrök széles körű adatgyűjtést végeztek, amely során ismét felmerült a kamaszok érintettsége. A fiatalokat a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon kihallgatták lopás vétsége miatt, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték a letartóztatásukat.

