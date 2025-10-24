Orbán: A rezsicsökkentéshez meg kell védeni az orosz energiaszállítás vagy egy annál olcsóbb alternatíva jogát

A rezsicsökkentés ellenfeleinek kapóra jön, hogy most szankciók vannak az orosz energiahordozókkal szemben – jelentette ki Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádióban az MTI szemléje alapján.

A miniszterelnök szerint, ha nekünk többet, akár kétszeresét kell fizetnünk az olajért meg a gázért, akkor az embereknek sem lehet a mostani, rezsicsökkentett áron továbbadni. Ezért a kormányfő úgy látja, hogy aki rezsicsökkentést akar, annak meg kell védenie Magyarországnak azt a jogát, hogy az oroszoktól vásároljunk vagy az oroszokéval azonos áron vagy annál olcsóbban vásároljunk olajat és gázt.

Orbán kijelentette, hogy a „brüsszeliek” azt akarják, hogy Magyarországon töröljék el a rezsicsökkentést, mert annak árát a nagy multicégek és energiacégek fizetik meg, és Brüsszel az ő érdeküket képviseli a magyar emberekkel szemben, a DK és a Tisza Párt pedig ezt a „brüsszeli vonalat” támogatja.

Orbán Viktor az orosz energiahordozók importjának tilalmáról szóló brüsszeli tervekre reagálva elmondta: még harcolunk, ez a csata még nem veszett el, noha komoly manőverekre van szükség.

A miniszterelnök a Kossuth rádióban azt hangsúlyozta, hogy a kormány célja az, hogy csak annyi adót szedjen be, amennyi az ország működéséhez feltétlenül szükséges, és örül annak, ha minél több pénz marad az emberek zsebében. Ezzel szemben a Tisza Párt állítólagos terveit bírálta, azt állítva, hogy azok adóemelést, a nyugdíjrendszer átalakítását és a Nők 40 program megszüntetését vetítik előre – jóllehet, az ellenzéki párt többször is tagadta, hogy ilyet tervezne.

Orbán szerint a Tisza vezetői tudatosan titkolják a „komcsi gondolkodásmódjukat”, mert attól tartanak, hogy ha nyíltan beszélnének róla, elveszítenék a választást, és egyúttal elutasította az igazságos újraelosztás baloldali eszméjét.