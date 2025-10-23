A következő élő közvetítés része A Békemenet a Kossuth térhez ért, egy tiltakozót kiemeltek a tömegből

Orbán Viktor is reagált a békemenetelő kakasra

admin Rugli Tamás
2025. 10. 23. 12:15

Ahogy egy korábbi posztban kollégánk a helyszínről jelezte, híre ment, hogy van egy kakas is a menetben.

Kiskakasnak ugyebár Magyar Pétert gúnyolják a fideszes kommunikációban, és most Orbán Viktor is posztolt egy képet, ahol nem csupán a madár látható, de olyan üzenetek is megjelennek, hogy

A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad,

illetve,

Kiskakas kendermagos, de nem narkós.

Orbán annyit fűzött hozzá a dologhoz, hogy „kukurikú”, a többit várhatóan a beszédre tartogatja.

Bő fél órával korábban szintén megjelent egy poszt a miniszterelnök oldalán, ott azt olvasni: „Soha nem voltunk még ilyen sokan”.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Tóth Gabi az új külsejéről: Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a Megasztár válogatón
Orbán: Ma az egész világnak megüzenjük, nem fogunk meghalni Ukrajnáért
Trump: Töröltük a találkozót Putyinnal, nem érezzük helyénvalónak
„Orbánnak valójában ez már mindegy” – Ruff Bálint a mai politikai rendezvények jelentőségéről
A Békemenet a Kossuth térhez ért
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik