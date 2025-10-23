Orbán Viktor is reagált a békemenetelő kakasra

Ahogy egy korábbi posztban kollégánk a helyszínről jelezte, híre ment, hogy van egy kakas is a menetben.
Kiskakasnak ugyebár Magyar Pétert gúnyolják a fideszes kommunikációban, és most Orbán Viktor is posztolt egy képet, ahol nem csupán a madár látható, de olyan üzenetek is megjelennek, hogy
A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad,
illetve,
Kiskakas kendermagos, de nem narkós.
Orbán annyit fűzött hozzá a dologhoz, hogy „kukurikú”, a többit várhatóan a beszédre tartogatja.
Bő fél órával korábban szintén megjelent egy poszt a miniszterelnök oldalán, ott azt olvasni: „Soha nem voltunk még ilyen sokan”.