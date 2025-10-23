Orbán: Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a békét nyélbe lehet ütni

A háború blokkolja az európai és a magyar gazdaság növekedését, már 185 milliárd eurót öltek bele, és további tízmilliárdokat akarnak. Kész csoda, hogy mi képesek vagyunk egyszerre futtatni Európa legnagyobb otthonteremtési és adócsökkentési programját – fogalmaz Orbán.

A miniszterelnök szerint Brüsszel be akarja hozni a háborút Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába. Régi gyarmati logikának tartja, hogy már

Ukrajna felosztása van napirenden

– Ukrajna pedig már rég nem független, szuverén, a sorsa már mások kezében van.

„Az ukránok csúnyán bánnak a magyarokkal, ennek ellenére Magyarország segít nekik a békekötésnek. (…) Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a békét nyélbe lehet ütni” – jelenti ki Orbán, majd megismétli: támogatjuk, hogy Ukrajna partneri viszonyban legyen az EU-val, de nem akarunk egy szövetségi rendszerbe tartozni Ukrajnával – sem katonailag, sem gazdaságilag.