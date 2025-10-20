Súlyos sérüléseket szenvedett a borsodi kutyatámadás áldozata

Vádat emelt a Mezőkövesdi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, akinek az udvarról kiszökött kutyája többször is megharapott egy gyalogost tavaly szilveszterkor.

A vádirat szerint a férfi a borsodi településen lévő családi háza udvarán tartott egy németjuhász fajtájú kutyát. Az ominózus éjszaka a férfi gondatlan magatartása miatt az eb kiszökött az udvarról.

A kutya másnap reggel az utcán gyalogoló férfira támadt, és az áldozata lábába és karjába is többször beleharapott. A férfinak a helybeli lakosok siettek a segítségére, így sikerült elmenekülnie a támadó kutya elől.

Az áldozatot nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Az ügyészség próbára bocsátást kért a büntetlen előéletű férfire.

