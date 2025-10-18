Sokba kerülhet ledolgozós szombaton a parkolás

Pénztárcánk bánhatja, ha rutinból parkolunk október 18-án. A szombati nap ugyanis munkanap – az október 24-i pihenőnap miatt.

Idén 3 alkalommal is van ledolgozós szombat, azokért a pihenőnapokért cserébe, amik így az ünnepi munkaszüneti napokkal alkotnak hosszú hétvégéket.

A fizetős parkolási övezetekben tehát október 18-án épp úgy kell a parkolásért fizetni, mint bármelyik hétköznapon. Aki ezt elmulasztja, annak komoly pótdíjfizetési kötelezettséggel kell számolnia. A parkolási pótdíjak Magyarországon különböző településeken és várakozási zónákban eltérőek lehetnek, de jó, ha tudjuk, hogy 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszeresét fizethetjük pótdíj gyanánt, így néhány ezer forinttól egészen hetvenezer forintig (tehergépkocsik esetében) is terjedhet a büntetés összege.

A következő ledolgozós szombat december 13-a lesz, amit december 24-ért cserébe kell ledolgoznunk. A 2025-ös évre a három- és négynapos pihenések mellett 5 napos hosszú hétvége is jut: