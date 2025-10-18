Kolbászba rejtett patkányméreggel próbáltak megmérgezni egy mentőkutyát Jászberényben

Kolbászba tömött patkányméreggel akartak ártani egy mentőkutyának Jászberényben – derült ki az RTL Híradóból.

Black, a hétéves labrador retriever hetente tréningezik a Kutyákkal az Életért Alapítvány jászberényi telepén. Vasárnap is épp egy ilyen gyakorlaton járt, majd miután gazdájával hazaértek, annak szülei azzal fogadták őket, hogy idegen eredetű kolbászt találtak az udvaron. Ők vették észre azt is, hogy valami van a húsdarabokban.

Mező Marcell, a kutya gazdája elmondta, hogy bár mindig előre engedi a kutyát az udvarba, most nem így tett, és ez volt a szerencse, gazdája szerint az állat megette volna a húst. A kolbászban patkánymérget találtak, amitől a kutya pár napon belül elpusztult volna. Egyelőre nem tudják, ki lehet a tettes, Mező elmondása szerint a szomszédokkal jó kapcsolatot ápolnak. Szülei feljelentést tettek a rendőrségen, állatkínzás gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.

Black és gazdája annak a mentőcsapatnak a tagja, amelyik a 2023-as törökországi földrengés után 11 túlélőt mentett ki a romok alól.

Az alapítvány jászberényi kiképzőközpontjában a földrengést követően lapunk is készített riportot, amelyben Black és a gazdája is szerepel: