A Fidesz és a Tisza sem támogatta elsőre a Sziget megmentéséhez szükséges javaslatot

A Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottságban elsőre nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás felbontása, amire azért van szükség, hogy jövőre is megtarthassák a fesztivált – írta Karácsony Gergely aki szerint „a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig bátran tartózkodtak” az erről szóló szavazáson.

A főpolgármester hétfőn jelentette be, hogy a Sziget Zrt. kezdeményezte az önkormányzattal a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási megállapodás felmondását. A fesztivál mögött álló amerikai KKR tőkealap ugyanis úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatokat Magyarországon. A szervezők a folytatás érdekében felvették a kapcsolatot a Sziget társalapítójával, Gerendai Károllyal, aki azt mondta, még októberben meg kéne állapodni a jelenlegi tulajdonossal, hogy jövőre is megtarthassák a fesztivált.

Karácsony azt írta csütörtökön, hogy ha segíteni akarják a Sziget megmentését, és ha kedvezményeket akarnak kiharcolni a budapesti fiataloknak, akkor már nagyon kevés az idő, „arra talán még elég, hogy a mai rossz bizottsági döntést ki tudjuk javítani”.

A főpolgármester szerint azért fontos, hogy a bizottság megszavazza a jelenlegi területfoglalás felmondását, mert új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, amíg a régi hatályban van. „Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni” – írta.

