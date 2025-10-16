bűnügyszendrődszexuális erőszakítélet
Amíg kórházba vitték a mentők az apát, addig szexuális erőszakot követtek el az otthon maradt hétéves kislányán

2025. 10. 16. 14:13

Hét év szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Törvényszék azt a szendrői férfit, aki a kiskorú lányrokonával erőszakoskodott. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint kiskorú lány édesapja 2023 májusában rosszul lett és mentő szállította kórházba, ahová felesége és legkisebb gyermeke elkísérte.

A másik kislányt és testvérét pedig egy helyben lakó rokonokra bízták. A férfi a helyzetet kihasználva behívta a kislányt a szobába. Mivel a gyerek nem volt hajlandó kérésére az ágyra feküdni, ezért ráfogott a kezeire, az ágyra fektette, ráhasalt és közösülést imitáló mozdulatokat végzett.

A kislányt csokoládéval és apja gyógyulásának ígéretével igyekezett együttműködésre bírni, de a kislánynak sikerült kibújnia a férfi alól és testvérével együtt elmenekültek. A törvényszék a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt hét év szabadságvesztésre ítélte és hét évre eltiltotta a közügyektől.

Emellett végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné. Az ítélettel szemben a férfi felmentésért fellebbezett, az ügyész három munkanap gondolkodási időt fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

