Csányi mászókabaleset: az óvoda felelősségét is megállapította a bíróság

Légzésbénulás és koponyaalapi törés következtében vesztette életét az a hatéves kislány, akire hat évvel ezelőtt rázuhant egy óvodaudvari játék gerendája. A csányi mászókabaleset sérelemdíjperében a bíróság megállapította, hogy a tragédiáért az óvoda is felelősséggel tartozik – írja a Bors.

A lapnak nyilatkozott a család ügyvédje. Karkosák Balázs elmondta, hogy a kislány veleszületett hemangiómával élt, amely miatt fizikai kíméletre szorult, és orvosi javaslat alapján nem is mehetett volna fel a játékra. Az óvoda erről tudomással bírt, mégsem biztosította a gyermek fokozott védelmét, és nem tiltotta meg számára a veszélyes eszközök használatát.

Ráadásul 2011-ben – nyolc évvel a baleset előtt – a felülvizsgálati jogkörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy az a létrás mászóka, amely később a gyermek halálát okozta, balesetveszélyes. A vizsgálat egyértelműen felhívta a figyelmet arra is, hogy a játszótér karbantartási dokumentációja hiányzik, és hogy az üzemeltetőnek kötelessége karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni.

Ezek az előírások soha nem teljesültek. Az óvoda vezetője nem tiltotta meg a veszélyes játék használatát, nem akadályozta meg annak igénybevételét és nem zárta le a gyerekek elől, miközben a munkaköri leírásában szerepelt a balesetvédelmi szabályok betartásáról való gondoskodás is

– hangsúlyozta az ügyvédi iroda.

A baleset után a biztosító kilenc és fél millió forintot fizetett ki, ezzel az önkormányzat lezártnak tekintette az ügyet – írja a Bors.

Fontos tény, hogy az óvoda – mint jogi személy – azonban semmiféle kifizetést nem teljesített. A károsultak ezt követően fordultak a Karkosák Ügyvédi Irodához. A Hatvani Járásbíróság közbenső ítélete mérföldkő a felelősség kimondásában: a bíróság megállapította az óvoda jogi felelősségét, és a per – a közbenső ítélet jogerőre emelkedését követően –a kártérítés összegének megállapításával folytatódik. Ez a közbenső döntés tehát nem lezárja, hanem megerősíti a család igazát: kimondja, hogy az óvoda felelős a tragédia bekövetkezéséért

– jelentette ki az ügyvéd.

A jelenlegi polgári per célja, hogy a jog és az igazság végre találkozzon: hogy kimondják, felelősség terheli azt az intézményt, amelynek elsődleges feladata lett volna a rábízott gyermekek életének és testi épségének megóvása – tette hozzá az ügyvéd.

A lap úgy tudja, a család 70 millió forintot követel az óvodától.