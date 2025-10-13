bűnügybajakábítószer-kereskedelemletartóztatás
Belföld

Kommandósok csaptak le az e-rolleres drogkereskedőre – videóval

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 13. 16:06
police.hu

Elektromos rollerrel szelte az utcákat egy drogkereskedő Baján. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 30 éves helyi férfi marihuánát terjesztett a városban.

A gyanúsított elektromos rollerrel járt a „beszerző körútjaira”, és persze a kedvenc kétkerekűjét  terjesztéshez is ezt használta. A kommandósok és a nyomozók pár nappal ezelőtt két helyszínen, a férfi otthonában és egy másik ingatlanban tartottak házkutatást egyszerre.

Az akció során összesen 800 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, továbbá lefoglaltak egy elektromos rollert, készpénzt és mobiltelefont is. A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Az ügyben egy másik férfival szemben kábítószer birtoklása miatt folytatnak eljárást.

Egy másik e-rollerrel közlekedő férfi fékezés nélkül gázolt el egy nyugdíjast.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A szegénység intimitása – fotókon a higiénia hiányának embertelensége
Közel 6 kilós baba született az Egyesült Államokban
Ok nélkül leütöttek, és agyba-főbe vertek egy utast a hatvani vonaton
Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Gyárfás Tamás ügyvédje: Vannak új bizonyítékok, amelyek alátámasztják, hogy nem Gyárfás Tamás volt a felbujtó Fenyő János meggyilkolásánál
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik