Kommandósok csaptak le az e-rolleres drogkereskedőre – videóval

Elektromos rollerrel szelte az utcákat egy drogkereskedő Baján. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 30 éves helyi férfi marihuánát terjesztett a városban.

A gyanúsított elektromos rollerrel járt a „beszerző körútjaira”, és persze a kedvenc kétkerekűjét terjesztéshez is ezt használta. A kommandósok és a nyomozók pár nappal ezelőtt két helyszínen, a férfi otthonában és egy másik ingatlanban tartottak házkutatást egyszerre.

Az akció során összesen 800 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, továbbá lefoglaltak egy elektromos rollert, készpénzt és mobiltelefont is. A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Az ügyben egy másik férfival szemben kábítószer birtoklása miatt folytatnak eljárást.

