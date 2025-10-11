bordélyházterézvárosrazziarajtaütés
Razzia Terézvárosban, bordélyházon ütöttek rajta a nyomozók 

2025. 10. 11. 08:56
Bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése, valamint kitartottság bűntett miatt egy 69 éves férfival szemben folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztálya – közölte a rendőrség.

A nyomozók október 4-én ütöttek rajta a Budapest VI. kerület, Teréz körúton működő nyilvánosházon.

Elfogták, majd kihallgatását követően őrizetbe vették az intézményt üzemeltető K. Ferencet, két prostituáltat és két vendégüket tanúként hallgatták ki.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nők a kuncsaftok által fizetett pénz harmadát-negyedét tarthatták meg. Az egyik külföldi vendégnél egy kevés kábítószergyanús anyagot találtak, amiért külön eljárás indult.

