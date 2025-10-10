Katzenbach-gyilkosság: Években mérhető hosszabb fegyházbüntetést kért a fellebbviteli főügyészség Curtis testvérére és társaira

Bár életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a három férfit, akik több mint másfél évtizeddel ezelőtt meggyilkolták és elföldelték Katzenbach Imre labdarúgót, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt szeretné elérni, hogy Curtis testvérét és két társát csak később bocsáthassák szabadságra a leghamarabb feltételesen.

Az elsőfokú ítélet szerint Curtis testvére, Sz. Lajos 27, míg a két társa, L. István és H. László 25 év múlva szabadulhat a leghamarabb feltételesen.

Években mérhető időtartamú hosszabbítást kezdeményezett a fellebbviteli főügyészség a három férfira

– mondta lapunk megkeresésére Csiha Gábor, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője.

A vádirat szerint az MTK egykori futballistája 2007-ben névlegesen elvállalta egy cég vezetését, miközben tudta, hogy a cég valótlan tartalmú számlákat állít ki egy akkoriban ismert zrt.-nek. Katzenbach Imrének az volt a feladata, hogy a valótlanul kiállított számlák ellenértékét készpénzben felvegye, majd az összeget visszajuttassa a vállalkozás két vezetőjének, akik közül az egyik már korábban meghalt, a másik viszont a vádiratban is szereplő felbujtó, H. László.

A vita tárgya az volt, hogy a volt futballista nem tudott elszámolni a bűncselekményből származó 500 millió forinttal, mert abból több száz millió forintot elsikkasztott. Mivel Katzenbach nem adta vissza az üzlettársának ezt a jelentős összeget, ezért az – egy időközben elhunyt másik vállalkozóval– elhatározta, hogy megöletik őt.

2009. szeptember elején megbízták az egyik emberüket, H. Attilát, hogy ölje meg a focistát. Az illető elfogadta a megbízást, azonban a tényleges végrehajtást ő is másnak adta át: egy régi barátját kérte fel Katzenbach megölésére.A férfi vállalta az emberölés végrehajtását, cserébe ingyen vadászati lehetőséget, valamint legalább 3 millió forintot kért magának, továbbá a maga mellé bevont másik végrehajtónak.

A fellebbviteli főügyészség szerint az elkövetők gondosan megszervezték a gyilkosságot. Egy erdős területen előre ástak egy sírt, majd egy közvetítő segítségével a helyszínre csalták a volt futballistát. Amikor Katczenbach kiszállt a kocsiból, akkor az egyik bűntárs lefogta, míg a másik egy csákánnyal háromszor megütötte a a a volt focista fejét, aki az élettel összeegyezhetetlen sérülései miatt a helyszínen meghalt. Az áldozat holttestét az elkövetők az előkészített sírba elásták. Katczenbach földi maradványai több, mint tíz évvel később 2020. október 22-én kerültek elő.

A brutális bűncselekménnyel vádolt három férfi következetesen tagadta a bűnösségét az egész büntetőeljárás során. H. László azt mondta, hogy semmit sem követett el, és a hazugságvizsgálat is őt igazolta. Curtis testvére, Sz. Lajos azt mondta, hogy nem követte el azt a bűncselekményt, amivel vádolják, és senkit sem ölt meg. És azt kérte a bíróságtól, hogy állítsa helyre a becsületét és engedje vissza a családjához. A harmadik vádlott, L. István ugyancsak a felmentését kérte az utolsó szó jogán.

A törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte őket azzal, hogy Curtis testvére, Sz. Lajos 27, míg a két társa, L. István és H. László 25 év múlva szabadulhat a leghamarabb feltételesen. Az ügyészség mindhárom elkövető terhére, a feltételes szabadságra bocsátásuk későbbi időpontban történő meghatározásáért fellebbezett. A vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést fenntartotta és a védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte.