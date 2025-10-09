Megvertek és kiraboltak három tinédzsert a pocsaji vasútállomásnál. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az állomásvezető tett bejelentést vasárnap este arról, hogy odament hozzá két fiú, hogy kirabolták őket a vasúti megálló környékén.

A rendőrök azonnal odasiettek, majd hely- és személyismeretüknek köszönhetően két órán belül azonosították és elfogták a rablásokkal gyanúsítható 15 éves és 16 éves fiúkat. A nyomozás során kiderült, hogy a fiatalok válogatás nélkül szólítottak le járókelőket és fenyegetéssel, egyszer pedig veréssel vettek el áldozataiktól pár ezer forintot. A bűnügyesek további egy áldozatot is azonosítottak.

A rablással gyanúsított fiúkat őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

