Jámbor András: Hétfőn még néma csendben ültek a bizottsági ülésen. Ma már bejelentik az emelést

Hétfőn még néma csendben ültek a bizottsági ülésen. Ma már bejelentik az emelést. Ez nem véletlen. Ez nem jóindulat. Ez kényszer – írja Jámbor András közösségi oldalán a hírre, miszerint a kormány plusz 17 milliárd forintot ad gyermekvédelemre.

A mai kormányinfón Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy ha naponta 1500 forint jut egy gyerek étkeztetésére, akkor miért csak most jutottak el oda, hogy ekkora támogatást adjanak a rendszernek, Gulyás arra hivatkozott, hogy korábban már 700-ról 1500-ra emelték. A miniszter arra nem válaszolt, hogy ez a mostani emelés-e az oka annak, hogy a Fidesz leszavazta az ellenzéknek az erre vonatkozó javaslatát.

Jámbor András azt írta: „Évek óta beszélek arról, hogy a magyar gyermekvédelem csődhelyzetben van. Arról, hogy az 1500 forintos napi gyermekétkezési támogatás egy vicc. Arról, hogy a gyermekvédelmi dolgozók megalázó fizetésért dolgoznak, miközben a legkiszolgáltatottabb gyerekekkel foglalkoznak.”

Hétfőn volt egy bizottsági ülés. Felszólaltam. Kérdeztem. Követeltem válaszokat. A fideszes képviselők némán ültek, nem érveltek, nem védték meg a politikájukat. Csak hallgattak, mert tudták: nincs mit mondani. De a videót több mint 100 000 ember nézte meg. És ma, néhány nappal később, Orbánék bejelentik: emelik az 1500 forintos támogatást és a gyermekvédelmi dolgozók bérét.

Hozzátette: