Egyhavi fizetését odaadja Jámbor András annak a fideszes politikusnak, aki átvisz egy életképes reformot a gyermekvédelmi rendszerben

Szajki Bálint / 24.hu
Mázsár Tamás
2025. 10. 08. 13:37
Szajki Bálint / 24.hu

Jámbor András felajánlja egyhavi fizetését annak a fideszes politikusnak, aki „végre átvisz valami működő, életképes, a szakma által támogatott reformot a gyermekvédelmi rendszerben”. A képviselő elmondta, hogy eddig 30 ezer aláírást gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy teljes körű reform legyen a gyermekvédelmi rendszerben. Szerinte a kormány semmit nem csinál ebben az ügyben.

Hétfőn az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén egyetlen hozzászólás nélkül szavazták le a fideszes képviselők a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, továbbá azt az 1500 forintos emelést is, ami egy gyermek egy napi étkezésére jutott volna.

Jámbor András szerint a bizottság ellenzéki tagjai 20 percig kérték a többséget alkotó hat fideszes képviselőt, hogy szóljanak hozzá a vitához, mondjanak valamit a gyermekvédelem állapotáról, de egy sem akadt a körükben, akinek lett volna szava.

