Parlamenti vitanap lesz a gyermekvédelem súlyos válságáról

„A gyermekvédelem válsága és a Szőlő utcai javítóintézet ügye – mit tesz az állam a gyermekek biztonságáért?” címmel és témakörben a Demokratikus Koalíció (DK) kezdeményezte, hogy az Országgyűlés politikai vitát tartson 2025. október 27-én. A párt korábban parlamenti vizsgálóbizottságot szeretett volna a témában, de azt a kormánypártok leszavazták. Ezt követően jelentette be Dobrev Klára pártelnök a parlamenti vita kezdeményezését, amit 40 képviselő támogatott aláírásával.

A vita napját a vasárnapi benyújtástól 14 és 28 nap között kell kitűznie Kövér László fideszes házelnöknek. A jogszabályok szerint az Orbán-kormány képviselője nem maradhat távol a minimum 4 órás vitától, de a kormánypárti frakcióknak nem kötelező a megjelenés.

A Sebián-Petrovszki László frakcióvezető által jegyzett javaslat emlékeztet rá, hogy a gyermekek védelme minden társadalom egyik legfontosabb kötelezettsége. Az Alaptörvénye is kimondja, hogy az állam különösen köteles védeni a gyermekeket, biztosítani számukra azokat a feltételeket, amelyek egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődésüket lehetővé teszik.

Ennek ellenére az elmúlt években egyre több jel utal arra, hogy a gyermekvédelmi rendszer működése súlyos hiányosságokat mutat, és a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekek nem kapják meg a nekik járó biztonságot és védelmet. A sajtóban, civil szervezetek jelentéseiben és hatósági vizsgálatokban rendre napvilágot látnak olyan esetek, amelyekben a gyermekvédelmi intézményekben – nevelőotthonokban, lakásotthonokban, javítóintézetekben – visszaélések, bántalmazások, illetve a gondozás teljes hiánya vált bizonyíthatóvá.

Noha a kormány rendre hangsúlyozza, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történteknek nincs fiatalkorú érintettje, Sebián-Petrovszki László szerint ez az egyik legmegrázóbb ügy, mert nyilvánvalóvá tette, hogy a jelenlegi intézményi rendszer nem képes biztosítani a rábízott gyermekek és fiatalok biztonságát.

A DK frakcióvezetője az alábbi problémákat sorolta fel:

az intézmények alulfinanszírozottsága és szakemberhiánya,

a nevelők, gyermekfelügyelők túlterheltsége és megalázóan alacsony bérezése,

az átláthatatlan működés, amely teret ad a visszaéléseknek,

valamint a hatékony ellenőrzés és számonkérés hiánya.

A rendszer működési zavarai veszélyeztetik a gyerekek testi-lelki épségét, aláássák a társadalom egészének biztonságát és jövőjét is. A DK politikusa ezt azzal magyarázta, hogy azok a gyermekek, akiket a rendszer nem tud megvédeni, felkészíteni a felnőtt életre, sokkal nagyobb eséllyel sodródnak a szegénység, a bűnözés vagy a kilátástalan élethelyzetek felé. A frakcióvezető szerint meg kell vitatni: milyen a gyermekvédelem állapota, miként erősíthető meg társadalmi funkciója, hogyan előzhetőek meg a visszaélések, mi kell az intézményekben az emberhez méltó, biztonságos környezethez.

Azt írta: a vitanap lehetőség arra, hogy a kormány és az ellenzék közösen keresse a megoldást. Bár úgy vélte: a gyermekek védelme nem pártpolitikai ügy, hozzátette: a kormányt kell valódi cselekvésre bírni az ágazatban szükséges fordulatért.