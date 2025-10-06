3,9 milliárd forintra drágult a szekszárdi uszoda azután, hogy Orbán Viktor átadta

Elkészült a tanuszoda. A szekszárdiak ezt kérték tőlünk, nehéz szülés volt, de elkészült, megcsináltuk

– írta a Harcosok Klubjában szeptember 16-án Orbán Viktor. A miniszterelnök ezzel harangozta be a szekszárdi tanuszoda átadását, amelyre aznap délután volt hivatalos.

Az ünnepélyes megnyitó le is zajlott, Orbán beszédet is mondott, amely alapján feltehetően azt hitte, hogy Szegeden van. Kitért a helyi munkanélküliségi rátára, a jövő évi választásokra, Brüsszelre, de arról nem tett említést, hogy a kivitelezés ára végül 3,2 milliárd forintról 3,9 milliárdra nőtt – írja az Átlátszó.

Ez csak a napokban derült ki a közbeszerzési értesítőből, ahol a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft.-vel és a LATEREX Építő Zrt.-vel kötött szerződés módosításáról számoltak be. A dokumentum szerint a megrendelő különböző pótmunkák elvégzését kérte tavaly összesen 687 225 076 forint értékben. Többek között 2 db saját hőszivattyút, a légkezelő gépek cseréjét, erősáramú többletet, épületfelügyeleti rendszert és modernebb öltözőszekrényeket kértek. Mindez azt jelentette, hogy a vállalkozói díj összesen (tervezői díjjal együtt, de tartalékkeret nélkül) 3 235 879 473 forintról 3 923 104 549 forintra változott. Ebből maga a kivitelezés 3,7 milliárdot tesz ki.

Bár Orbán Viktor sikersztoriként adta elő az uszoda megépítését, valójában a létesítmény már 9-10 éve épül. Szekszárd régi uszodáját 2015-ben zárták be, az akkori fideszes polgármester 2017-re ígérte az új létesítményt.

Figyelemre méltó, hogy miután átadták az uszodát, a város rögtön le is mondana róla. A Magyar Hang cikke szerint ugyanis az önkormányzat az üzemeltetést és a tulajdonjogot is átadná az államnak.