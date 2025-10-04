Magyar Péter: Orbán fél liter bor mellett sokkal nyitottabb alkat, mint amilyennek mutatja magát

Magyar Péter egy kávézóban másfél órás interjút adott a Fókuszcsoport csatornának. Nagy Ádám youtuber először személyesebb jellegű kérdéseket tett fel a Tisza Párt október 23-áig tartó 80 napos országjárásán szerzett élményeiről a politikusnak.

A propaganda emberekre gyakorolt hatására vonatkozó kérdésre Magyar azt mondta, hogy nem kell mindenkit meggyőzni, ezt el is szokta mondani másoknak. Szerinte fontosabbak a családi, baráti kapcsolatok annál, hogy a politika tönkretegye azokat. A direkt támadás pedig nem is vezet célra, inkább kérdezni érdemes az embereket, hogy arra szavaztak-e, amit a Fidesz tesz az országgal. Hozzátette, hogy

ha valaki 20 éve Fidesz-szavazó, mint ahogy ő is az volt, akkor először magával is meg kell küzdenie, hogy felismerhesse, nem ő változtak meg rossz irányba, hanem a hatalom.

A politikai szimpátiáját mindenkinek meg lehet változtatni, mert ez nem vallás.

A Tisza elnöke szerint a vidéki emberek legnagyobb problémái egyértelműen beazonosíthatóak három területen: a lakhatás kérdése, a képzettségüknek megfelelő munkahely hiánya, legyenek akár asztalosok vagy mérnökök, a harmadik pedig a közszolgáltatások leépülése, amibe beletartozik többek között az egészségügy és a közlekedés, de kapcsolódik ehhez a szórakozási lehetőségek hiánya is. Hozzátette, hogy fiatalok esetében van egy negyedik probléma is, ők ugyanis alapvetően szeretnek szabad világban élni, aminek a hiányával szembesülnek.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy

Orbán Viktor szerepet játszik, beszélt vele régebben személyesen asztaltársaságban, és fél liter bor és a cigányzene mellett sokkal nyitottabb alkat, mint amilyennek politikusként mutatja magát.