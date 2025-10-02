Puzsér Róbert elhalasztotta a megbéklésmenetet, helyette Juhász Péter védelmében szervez tüntetést a Kossuth térre

Sajnálattal elhalasztjuk a Megbékélésmenetet, és vasárnap este a Kossuth térre vonulunk Juhász Péter szabadságának védelmében – jelentette be Facebookon Puzsér Róbert, aki eredetileg vasárnapra több közéleti szereplő – például Juhász Péter – felszólalásával szervezett demonstrációt az Oktogonról és a Széna térről indulva. Puzsér csütörtök este azt írta, „az a tény, hogy az ügyészség olyan ügyben foglalta le Juhász Péter informatikai eszközeit, amelyben ő semmilyen módon nem érintett, a Napnál világosabban igazolja, hogy politikai leszámolás zajlik ellene.”

„A hatóság dolga az lenne, hogy a gyermekmegrontókat üldözze, és ne a rendszerfüggetlen nyilvánosságot. Elég a megfélemlítésből!” – írja Puzsér, aki vasárnap 17 órára várja a résztvevőket a szolidaritási demonstrációra.

Juhász Péternél csütörtök délelőtt tartott házkutatást az ügyészség, és elvitték a telefonjait, valamint az adathordozóit. Az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatója és a társa ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények miatt indított nyomozás keretében kopogott be házkutatási paranccsal az Egymillióan a magyar sajtószabadságért nevű Facebook-csoport és a JUHI Podcast-csatorna alapítójának lakására.

Juhászt pénteken fél 11-kor tanúként hallgatja ki az ügyészség.