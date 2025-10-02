makókórháztűz
Tűz volt a makói kórházban, meghalt egy dolgozó

2025. 10. 02. 19:21

Tűz volt a makói kórház területén csütörtök délután, egy kórházi dolgozó életét vesztette – közölte Kallai Árpád főigazgató az intézmény honlapján.

A közlemény szerint a makói kórház területén lévő egyik raktárépületben csütörtök délután tűz keletkezett, amit a tűzoltók rövid idő alatt eloltottak. Az esemény betegellátási területet nem érintett.

A tűzeset során egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult.

A katasztrófavédelem az esetről azt írta, hogy a kórház kazánházában keletkezett tűzhöz a makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, és három vízsugárral oltották el a lángokat.

A főigazgató részvétét fejezte ki az az elhunyt hozzátartozóinak.

(MTI)

