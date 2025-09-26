Kiemelt ügyekért felelős tanácsnok lett az ittas vezetésen kapott Esze Tamás, akit öt hónap alatt sem hallgattak ki gyanúsítottként

Bár közel öt hónap eltelt azóta, hogy ittas vezetésen kapták Esze Tamást, a Mi Hazánk politikusát, mind a mai napig nem hallgatták ki gyanúsítottként – tudta meg a 24.hu. A XXII. kerületi önkormányzati képviselő ugyanakkor a napokban újabb pozíciót kapott: kiemelt ügyekért felelős tanácsnok lett Budafok-Tétényben.

A BRFK járőrei április 7-én délután egy közúti ellenőrzés során állították meg Esze Tamást, a szonda pozitív értéket mutatott, ezért mintavételre előállították. A rendőrség ezt követően büntetőeljárást indított az ügyben ittas járművezetés miatt. Érdemi előrelépés azóta sincs. A BRFK sajtóosztálya az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre közölte, hogy a büntetőeljárás szakértők bevonásával folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt.

Ezzel szemben Szépvölgyi Gergő, Budafok-Tétény, Budatétény, Rózsakert és Horgásztelep önkormányzati képviselője (DK-Momentum-Jobbik-LMP-MSZP-Párbeszéd) a közösségi oldalán írta meg, hogy Esze az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére kapott pozíciót a kerületben.

A helyi Fidesz és vezetőjük, Karsay Ferenc polgármester úgy döntött, hogy az ittas vezetésért büntetőeljárás alatt lévő politikust, Esze Tamást újabb feladattal bízzák meg. A fideszes többség szeptember 18-án megszavazta, hogy Esze kiemelt ügyekért felelős tanácsnok legyen

– közölte Szépvölgyi, hozzátéve, hogy a politikus 620 ezer forintot kap ezért a munkájáért havonta, összesen pedig pedig havi bruttó kétmilliós tiszteletdíjra jogosult.

A párt kérdésünkre áprilisban azt közölte, hogy a politikus nem tájékoztatta az ittas vezetésről a Mi Hazánk vezetését, ezért fegyelmi és etikai bizottsági eljárást indítottak vele szemben.

Esze Tamás kétdiplomás gépészmérnök, a születése óta Budafokon él. Egy korábbi nyilatkozata szerint 1974 óta kizárólag vezetői munkakörben dolgozott, és 1990-ben saját céget alapított. 1992-ben kezdett politizálni, és 1994 és 2006 között MIÉP-es önkormányzati képviselő volt, 12 év kihagyás után kapcsolódott be újra a politikába.