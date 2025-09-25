időidőjáráselőrejelzés
Esős, szeles lesz a csütörtök

2025. 09. 25. 06:14
Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult idő várható, de a délnyugati harmadban átmenetileg szakadozottabbá válhat a felhőtakaró – írja a Kiderül. Több helyen számíthatunk időszakos esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, északkeleten néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Az előrejelzések szerint pénteken még erősen felhős idő lesz, de szombat délután már kisüthet a nap.

