GKI: Az állam helyett egyre inkább mi költünk az egészségügyre

Nem véletlenül választják egyre többen a magánegészségügyi szolgáltatásokat: az állami egészségügyi kiadások a legalacsonyabbak között vannak az EU-ban – írja elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt, amit az Economx ismertetett.

2022-ben egy főre vetítve vásárlóerő-paritáson nézve csak Bulgáriát, Romániát és Horvátországot előztük meg az Unióban, 2023-ban pedig egyedül Romániát, vagyis abban az évben a második legkevesebbet költöttük egészségügyre az uniós tagországok közül.

2024-ben az összes egészségügyi kiadás 27 százalékát a lakosság közvetlenül, a saját zsebéből fizette. Ezzel az Unión belül a hetedik, nyolcadik legmagasabb arányt értük el. Emellett önkéntes egészségpénztárakon vagy egészségbiztosításon keresztül a lakosság további 3 százaléka finanszírozta az egészségügyet, így az egészségügyi kiadások 30 százalékát a lakosság állta.

A GKI szerint Magyarországon a teljes egészségügyi kiadásokon belül a lakosság közvetlen hozzájárulása az uniós átlagnál magasabb, míg az állami ráfordítások uniós szinten alacsonyak. Ez azt jelenti, hogy a háztartásoknak kiemelt szerepük van az ellátás finanszírozásában: az állami egészségügyi rendszeren felüli többletköltségeket főként közvetlenül, kis részben pedig egészségpénztárakon és biztosításokon keresztül fedezik – ismertette az elemzést a Economx.