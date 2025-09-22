Orbán fotójáról derült ki, hogy testőrök védték a DPK-találkozón is

Szombaton gyűltek össze az Orbán Viktor által életre hívott digitális polgári körök képviselői a Papp László Sportarénában. A közösségi médiában közvetített több ezres találkozót zárt ajtók mögött tartották, az aréna területére csak a meghívott DPK-tagok léphettek be.

Az eseményről a miniszterelnök a Facebook-oldalán fotósorozattal számolt be. Ezek között bukkant fel egy olyan fénykép, amely azt örökítette meg, hogy Orbán Viktor egy nagyobb csoport közepén szelfizik egy résztvevővel. A képet felkapták a közösségi médiában, és a miniszterelnök korábbi programjairól készült képek alapján azt állították, hogy Orbánt nem csupán egy spontán összeverődött csoport veszi körül, hanem a testőrei is. Igaz, a legnagyobb karriert befutó bejegyzés közéjük sorolta a bordó sapkában látható Kindlovits Mátét is, aki Kubatov Gábor pártigazgató és Fradi-elnök titkáraként híresült el, és bár a kormányfő beszédei alkalmával rendszeresen ő igyekszik távol tartani az újságírókat az érkezőktől, nyilvánvalóan nem testőr.

A kép alapján megkerestük a Terrorelhárítási Központ sajtóosztályát, hogy valóban a TEK emberei láthatók-e a fényképen. Azt kérdeztük, miért volt szükséges, hogy többen vegyék körbe a miniszterelnököt „hazai pályán”, egy meghívottak előtt zajló eseményen.

A TEK válaszában azt írta: a miniszterelnök védeleméhez kapcsolódó konkrét intézkedések nem nyilvánosak. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint a TEK feladata, hogy megszervezze és végrehajtsa a miniszterelnök állandó védelmét. Ennek módját a rendelet a TEK-re bízza – tették hozzá.

Az általunk megkérdezett szakértő szerint a képen látható testőrök az úgynevezett közeli védelmet ellátó egység tagjai lehettek, ám a TEK nyilvánvalóan nagyobb létszámmal látta el a személyi védelmet és biztosította a helyszínt. Azt is hozzátették, hogy az ilyen fokozatú védelem normál eljárás, ha a védett személy potenciális veszélynek lehet kitéve.