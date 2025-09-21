A vésznyitót használva távoztak az utasok a töltésen veszteglő vonatról

Szeptember 20-án a reggeli órákban egy kollégánk szemtanúja volt, ahogy a Zugló vasútállomás közelében veszteglő emeletes vonatot a töltésen lemászva hagyják el a szerelvény utasai. Az esetet követően arról érdeklődtünk a MÁV-csoportnál, hogy mi történt pontosan a helyszínen.

A vállalattól szeptember 21-én délelőtt azt a tájékoztatást kaptuk, hogy szombaton a ceglédi vonalon forgalmi ok miatt a Nyugati pályaudvar és Kőbánya alsó között az egyik, a Nyugati pályaudvar felé vezető vágányon ideiglenesen leállították a vonatközlekedést. Az érintett szakaszon több vonat is várakozni kényszerült, egy közülük peron nélküli helyen – ezt szerelvényt látta a helyszín mellett utazó kollégánk.

A MÁV válaszában hangsúlyozza, hogy az érvényes protokoll szerint a vasúttársaságnak ilyenkor a katasztrófavédelmet kell felkérnie az utasok leszállításában való közreműködésre. Az említett vonat utasai azonban a jegyvizsgálók kérései, illetve instrukciói ellenére vésznyitóval kinyitották a szerelvény két ajtaját és még a katasztrófavédelem munkatársainak kiérkezése előtt elhagyták a szerelvényt – veszélyeztetve ezzel a saját és mások biztonságát is.

Kiemelt képünk csak illusztráció.