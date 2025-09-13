orbán viktorfidesztisza pártadóemelés
Orbán Viktor: Itt mindig minden kiderül

2025. 09. 13.
Miután Magyar Péter cáfolta, ám a kormányközeli Index mégis arról írt, hogy a Tisza Párt több adónemet is „az egekbe emelne”, köztük a társasági adót, Orbán Viktor azzal indította a szombatot, hogy ő is a Tisza Párt társasági adóemeléséről értekezett.

A kormányfő a Facebookon azt írta:

Árad a Tisza-adó. A többkulcsos jövedelemadó-emelés és az ingatlanadó után itt az újabb Tisza-adó javaslat a magyar vállalkozások társasági adójának emeléséről. A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog.

Szerinte aki azt gondolja, hogy a háttérben dolgozó programírók munkáját el lehet titkolni, az nem ismeri Magyarországot.

Itt mindig minden kiderül. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani, ahogy mi tesszük. Azt csináljuk, amit mondunk, és amit mondunk, azt megcsináljuk

– írta.

Majd hozzátette,

adómentessé tettük a CSED-et és a GYED-et, a három, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját eltöröljük, a családi adókedvezményt megduplázzuk, a fiatalokat pedig hozzásegítjük az első saját otthonukhoz. Ezek a komoly dolgok. Ez a kormányképesség. Őszinte, egyenes beszéd. Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!

