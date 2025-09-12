orbán viktorkossuth rádió
Orbán Viktor: Sebes léptékű együttműködés bontakozik ki az Emírségekkel

Dienes Gábriel
2025. 09. 12. 07:42

Orbán Viktor a politikai szezon első péntek reggeli rádiós interjúját az Egyesült Arab Emírségekből adja, ugyanis Adu-Dzabiban tárgyal.

Elmondta, sikerült létrehozni egy egészen különleges kapcsolatot az Emírségek vezetőivel és gazdasági életével, állítása szerint egy sebes léptékű gazdasági együttműködés bontakozik ki a láthatáron, amire szükségünk van.

Orbán azt mondta, az Emírségekből olyan iparágakba tudunk bevonni befektetéseket, amelyekbe korábban nem. Stratégiai partnerek szeretnénk lenni az öbölországgal, kijelöltük azokat az iparágakat – energiaszektor, digitális infrastruktúra, mesterséges intelligencia – amelyekben jelentős előrelépéseket érhetünk el. Ezeket érintve ma egy fontos tárgyalási fordulót tartanak, a folyamattal jól haladunk, tette hozzá.

