Orbán szerint a háború csak nekünk a legfontosabb, a nagyfiúk más kérdésekről is tárgyalnak

Orbán a lengyel és így a NATO légtérbe a héten berepülő orosz drónokról azt mondta, „a szerdai incidens egy megtestesülése, vagy példázata, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap”.

A miniszterelnök szerint ez történhetett volna akár ma vagy tegnap, Lengyelországban vagy Magyarországon is, „tehát a háborús fenyegetettség közvetlen”. Hozzátette, hogy mi nem vagyunk benne, a háborúban, mi távolságot tartunk, a Lengyelek nyakig benne vannak.

Azt mondta, közvetlen kapcsolatban vagyunk az oroszokkal, az amerikaiakkal és az európaiakkal is, a külügyminiszter gyakran egyeztet kollégáival. Szerinte figyelembe kell venni, hogy csak számunkra a legfontosabb kérdés az orosz-ukrán háború, a világnak más problémái is vannak az oroszokkal kapcsolatban. Ezek után felsorolt párat a kérdések közül, amikről „a nagyfiúk” tárgyalnak: Lehet Oroszországtól vásárolni energiát vagy nem? Szankciókkal terhelt-e ez, vagy nem? Lehet-e befektetni az oroszoknál?