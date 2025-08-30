Szokásos, virágos nyaralós ingében lefotózta Orbán Viktort az Átlátszó egyik olvasója a horvátországi Lastovo szigetén, a Caffé Club Magicben – amelynek teraszáról szép kilátás nyílik a tengerre –, az olvasó állítása szerint szerdán. A sziget Korčula szigettől 14 km-re délre található az Adriai-tengeren, megközelíteni csak hajóval lehet Splitből.

A miniszterelnök szokásos horvátországi nyaralását tölti ezekben a hetekben, Zoran Milanovic elnökkel is találkozott. Orbánt a nyaralása során lefotózták egy kabinos jacht fedélzetén, egy ideig a politikai stábjának egyes tagjai vele voltak Horvátországban, és igénybe vett egy, Schmidt Mária céghálózatához kötődő magángépet is.

A lap kiszúrta továbbá, hogy a 610-es lajstromjelű honvédségi repülő augusztus 27-én tett egy kört Kecskemét és Zadar között. Megkérdezték a Honvédelmi Minisztériumot, kik ültek a gépen, ami ugyanúgy Horvátországban járt, ahogy Orbán Viktor. A tárca azt válaszolta, hogy„a KC-390 típusú 610-es lajtromjelű szállítórepülőgép az éves kiképzési tervnek megfelelően kiképzési repülést hajtott végre. A gép fedélzetén utasok nem tartózkodtak.”

A miniszterelnök az augusztus eleji MCC Feszten azt már elárulta, hogy augusztus második felében Horvátországba megy nyaralni, de egy, a spanyolországi Bilbaóba tartó fapados repülőjáraton is lefotózták a feleségével.