Hétfőtől olcsóbbá válnak az online vásárolt autópálya-matricák

admin Dienes Gábriel
2025. 08. 30. 15:54

Szeptember elsejétől nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után – közölte Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára.

Az államtitkár az EM Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondja, hogy az országban tízből hat autópálya-matricát eddig is elektronikusan vásároltak meg. Ezeket a vásárlásokat különböző mértékű, néhány száz vagy akár több ezer forintos kényelmi díj terhelte. Solymár elmondása szerint a díj megszüntetésével éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

