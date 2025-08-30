Hétfőtől olcsóbbá válnak az online vásárolt autópálya-matricák

Szeptember elsejétől nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után – közölte Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára.

Az államtitkár az EM Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondja, hogy az országban tízből hat autópálya-matricát eddig is elektronikusan vásároltak meg. Ezeket a vásárlásokat különböző mértékű, néhány száz vagy akár több ezer forintos kényelmi díj terhelte. Solymár elmondása szerint a díj megszüntetésével éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

