Reagált a Honvédelmi Minisztérium arra, hogy otthagyná a sereget a toborzókampány arca

2025. 08. 28. 09:26
„A nemrég századossá előléptetett Pálinkás Szilveszter a Magyar Honvédség megbecsült katonája, akinek a legmagasabb kiképzést és nagyértékű külföldi tanulmányokat fizetett a Honvédség. Éppen ezért – és a háborús veszélyhelyzetre különös tekintettel – Pálinkás századost az MH vezérkarfőnöke, dr. Böröndi Gabor vezérezredes tatai hadműveleti tiszti beosztásba helyezte, megbízta egy fontos feladattal, amely teljesítését követően közös megegyezéssel leszerelhet majd a Honvédségtől” – így reagált a Honvédelmi Minisztérium a Telex tegnapi cikkére, melyben a lap arról számolt be, hogy leszerelne Pálinkás Szilveszter, a Magyar Honvédség toborzókampányának arca.

A Magyar Honvédség elhivatott katonái nap mint nap bizonyítják, hogy a közösség ereje, a szakmai fejlődés és a hivatástudat meghatározó értékeink. A toborzás folytatódik, a Szeretem, Megvédem! tartalékos toborzókampány hatására már több mint hatezer fiatal csatlakozott a honvédséghez, és továbbra is az a célunk, hogy minél több fiatal megismerje a sereg adta lehetőségeket, és a közösség tagjává váljon

– írta a HM.

A Telexnek Pálinkás azt mondta, azért nyújtotta be a leszerelési kérelmet, mert nem értett egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetési szemléletével.

Nem tudtam azonosulni azzal a szervezettel, amelynek az arca voltam

– mondta a 33 éves rohamlövész, aki nagyjából egy hónapja nyújtotta be a kérelmét a minisztérium vezetésének, de a veszélyhelyzetre hivatkozva megtagadták azt.

