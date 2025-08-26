Kedden még kellemes nyári idő lesz, aztán betör a kánikula

Kedden a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Csapadék nem érkezik. A délnyugati szél élénk lesz. A hőmérséklet reggel 13, délután 25 fok körül alakul – írja az Időkép.

Szerdán főként fátyolfelhők lehetnek az égen, sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem érkezik. A délnyugati szél több helyen élénk lehet. Tovább melegszik az idő, 27-33 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.

Csütörtökön ismét elérjük, pénteken többfelé meghaladhatjuk a 35 fokot. Alapvetően marad a napos idő, majd péntek délután a nyugati tájakon egy közeledő hidegfront előtt már kialakulhat helyenként zápor, zivatar. A déli-délnyugati szél mindkét napon többfelé lehet élénk, erős, csütörtökön északnyugaton néhol viharos.