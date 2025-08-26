időidőjáráselőrejelzés
Belföld

Kedden még kellemes nyári idő lesz, aztán betör a kánikula

Varga Jennifer / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 08. 26. 06:31
Varga Jennifer / 24.hu

Kedden a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Csapadék nem érkezik. A délnyugati szél élénk lesz. A hőmérséklet reggel 13, délután 25 fok körül alakul – írja az Időkép. 

Szerdán főként fátyolfelhők lehetnek az égen, sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem érkezik. A délnyugati szél több helyen élénk lehet. Tovább melegszik az idő, 27-33 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.

Csütörtökön ismét elérjük, pénteken többfelé meghaladhatjuk a 35 fokot. Alapvetően marad a napos idő, majd péntek délután a nyugati tájakon egy közeledő hidegfront előtt már kialakulhat helyenként zápor, zivatar. A déli-délnyugati szél mindkét napon többfelé lehet élénk, erős, csütörtökön északnyugaton néhol viharos.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A hegyi doktor főszereplője lesz a Sztárban Sztár All Stars első adásának külföldi vendégzsűri-tagja
Lelőttek egy 52 éves amerikai standupost, egyre többen firtatják humorista kollégája szerepét
Szőke frizurával fotózták le Katalin hercegnét
Pitbull támadt egy fiatalra Csömörön, sokkos állapotban vitték kórházba
Az utolsó pillanatban módosították az Otthon Start több fontos elemét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik