És azt mondtam már, hogy szerintem Hadházy egy ócska proli?

– ezekkel a szavakkal zárta Rákay Philip azt hétfői posztját, amelyben védelmébe vette az Orbán-család nagyszabású hatvanpusztai építkezését.

A fideszes üzletember nyolc pontban fejti ki mondanivalóját az egyre terebélyesedő ügyről, amelyet legutóbb Hadházy Ákos tűzött a zászlajára. A független országgyűlési képviselő korábban tüntetést is szervezett az Orbán-birtokhoz, de ugyanitt kiszúrták a kocsija kerekét is, valamint egy másik alkalommal egy autósüldözés során felborult a Hadházy kocsiját üldöző autó amelyből a képviselő segített kiszabadulni az őt üldöző sorfőrnek. Az akcióról készült videó éppen hétfőn látott napvilágot.

Rákay hétfőn este tette közzé fejtegetését, amely szerint „Hadházy-féle ősproli, feljelentgető viceházmesterek, végtelenségig gyanakvó, irigy emberek mindig is voltak, s lesznek”. A milliárdos üzletember arra is kitért, hogy proli alatt nem a munkásokat és az iskolai végzettség hiányát éri. Azt írta: „Prolinak lenni egy borzasztó attitűd, aminek semmi köze a diplomához vagy a kétkezi munkához”.

Szerinte amióta világ a világ, nem egyformák az emberek, sem tulajdonságaikban, sem képességeikben, sem az általuk vállalt felelősség, küldetés nagyságában, sem anyagi lehetőségeikben, Rákai a „proli” fogalmát történeti összefüggésbe is helyezte, mondván, hogy »a mindenki egyenlő« hazug jakobinus eszme tombolása után bő százhúsz évvel, 1919-ben indultak a kommunista Tanácsköztársaság akasztóvonatai, s ugyanennek a proli elmebajnak a nevében rabolták el a gyilkos kommunisták a magánvagyonokat 1948-ban, az államosítás idején”.

Rákay szerint a miniszterelnök apja, a nyolcvanöt éves Orbán Győző „jól menő vállalkozó”, akinek bányáiból dolomitot, kavicsot és az útépítésekhez, cementgyártáshoz használható kőzeteket bányásznak. Gazdagodásának szerinte az a magyarázata, hogy az országban csak néhány olyan bányacég van, amely nagy mennyiségben, azonos minőségben bányászható, útépítéshez használatos, többféle nyersanyagot forgalmaz, ezért bármilyen kormány van hatalmon, tőlük fognak vásárolni a kivitelezők. A hatvanpusztai komplexum építéséről Rákai azt írta: Orbán Győző „műemlékmentése” elképesztő áldozatokkal, extra költségekkel járó, nagyon hosszadalmas folyamat, nem véletlen, hogy lassan egy évtizede tart Hatvanpuszta teljes megújítása. Szerinte aki látott már ilyen felújítást, az pontosan tudja, hogy nagyon sokszor lehetetlen már megmenteni az eredeti épületrészeket, mert olyan statikai problémák, „könnyező gombabetegségek, stb.” merülhetnek fel, amelyek miatt megmenthetetlenné válik az eredeti tető-, vagy akár a teljes falszerkezet. Ilyenkor szigorú műemlékvédelmi előírások alapján bontás, majd újjáépítés következik.

Ez csak a Hadházy-féle tudatlan prolik számára skandalum, akik kizárólag rombolásra születtek

– minősítette a luxusberuházás miatt a szavát felemelő ellenzéki országgyűlési képviselőt az orbánista vállalkozó.

Rákay szerint semmi rendkívüli nincs abban, hogy „sok magyar nagy cég – főképp agrárcégek – úgynevezett birtokközpontokat építenek, amelyekben helyet kap iroda, vadászház, vendég apartmanok, ipari méretű konyhák, csűrökből, pajtákból kialakított rendezvénytermek, stb.”

Hadházy Ákos és Magyar Péter – a dollárcseléd média ütemes hörgésével megtámogatva – kizárólag prolihergelési célzattal, menetrendszerűen összekeveri az építész- és művészettörténeti fogalmakat: palotának, pusztaverszájnak, luxuskastélynak hazudva a hatvanpusztai ingatlanegyüttest

– vélekedett Rákay, aki szerint bárki előtt, aki ma Magyarországon műemlék épületet ment meg a pusztulástól, kalapot kell emelni!

Orbán Győző hétfőn a Borsnak nyilatkozott a hatvanpusztai épületegyüttesről, mondván, hogy már jövőre beindulhat a gazdálkodás.