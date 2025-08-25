„Megkívántam” – ezzel magyarázta tettét a 10 éves kislányt fához kötöző és fojtogató pedofil

Továbbra is rács mögött marad az az S. Zsolt, aki február végén erdőbe csalt egy iskolába tartó kislányt, majd fához kötözte, és ott erőszakot alkalmazva szexuálisan bántalmazta.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy a bíróság november 28-ig hosszabbította meg a bűncselekménnyel a tizenkettedik életévét be nem töltött kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével gyanúsított férfi letartóztatását.

Az ügyész kérdésünkre válaszul elmondta még, hogy a férfi beismerte a bűnösségét, és azzal magyarázta a tettét, hogy megkívánta a kislányt.

A tízéves sárisápi kislány az osztálytársaival együtt indult útnak, azonban az iskola előtt még tett egy kitérőt, mondván, később csatlakozik a többiekhez. Az iskolába viszont már nem érkezett meg. A barátnője szólt a tanítónak, hogy már ott kellene lennie, mégis hiányzik, így keresni kezdték.

Az volt a szerencse, hogy a kislány édesapja a telefonos GPS-koordináták segítségével meg tudta nézni a gyermek helyzetét, s ennek köszönhetően találtak rá. A gyermek megtalálása után hajtóvadászat indult a negyvenkilenc éves férfi ellen, akit végül délután Tokodon, Sárisáptól nagyjából kilenc kilométerre kaptak el.

S. Zsolt büntetett előéletű és visszaesőnek minősül, őt korábban szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélték, melyből idén február 16-án szabadult feltételesen. Miután kiengedték, a gyanú szerint betörte a sárisápi művelődési ház ablakát, és ellopott az épületből egy üveg bort. Emiatt másnap gyanúsítottként hallgatták ki őt.