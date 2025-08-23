Kocsis Máté: A miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet!

Kocsis Máté válaszolt Magyar Péternek arra a kérdésére, hogy ki fizette a miniszterelnök horvátországi repülőútját.

Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna

– írta a Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette: a repülőgép bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket. Kocsis ezután tisztázta, hogy „a miniszterelnök egy hónappal ezelőtt bejelentette az MCC Feszten, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni – mint minden évben -, és ott felül egy kis vitorlásra. Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van”. Az nyilván nézőpont kérdése, hogy egy 12 fő befogadására alkalmas, 5+1 kabinos vitorlás kicsinek számít-e.

Kocsis ezután arról kérdezte Magyart, hogy ha ő elutazhat Olaszországba, akkor Orbán miért nem mehet Horvátországba, és rákérdezett arra is, hogy:

te felülhetsz egy kisrepülőre, ő meg nem?

Magyar Péter a nyáron valóban felült egy kisrepülőre a Balaton felett, mégpedig egy Cessna 172-re. Erről Kocsis posztolt is.

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró pedig arról posztolt, hogy néz ki a gép, amivel Orbánék utaztak.