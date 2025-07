Biztonsági beszédet tartott szombat délelőtt Tusványoson Orbán Viktor, és hogy így alakult, abban szerepet játszhatott az is, hogy a miniszterelnök két idei, nagy nyilvánosság előtt előadott beszéde keményebb hangot ütött meg – ebben mindkét, lapunknak nyilatkozó politikai elemző egyetért.

Mikecz Dániel, a HUN-REN Társadalomtudományi Központ Politikatudományi Intézetének politológusa szerint a Digitális Polgári Körök elindítása – amivel a valamifajta nagy bejelentésre váróknak meg kellett elégedniük – annak a jelzése és beismerése lehet, hogy a tavasszal nagy üggyel és gonddal beharangozott Harcosok Klubja, a kormánypártok digitális hadserege nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hiszen a miniszterelnök is utalt a beszédében arra, hogy vannak emberek, akiknek elegük van már a harcból, és helyet kell biztosítani azoknak is, akik csak csendben építenék az országot.

Érzékelhetik a kormányon belül, hogy a polgári köröknek pozitívabb csengése van, mint a Harcosok Klubjának, és lejjebb kell tekerni a militáns hangnemet. Ez így egy beismerése is lehet annak, hogy azok a fajta mozgósítási technikák, amit a Harcosok Klubjától vártak, nem működnek

– mondta Mikecz. Szerinte az utóbbi időszak tanulsága lehet kormányoldalon, hogy a társadalom további polarizálása már nem biztos, hogy kifizetődő. Eddig ez egy jó recept volt a Fidesz részéről, de mint mondja, ez csak addig működik, amíg ők vannak többségben. Ez viszont már minden bizonnyal megváltozott, így amit a Fidesz most tehet, hogy a szélsőségek helyett inkább középre húz – ami azt is jelenti, hogy nincs most itt az ideje a harcos megnyilvánulásoknak.

Vele ellentétben