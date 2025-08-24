időközi választáslovászpatonabostagárdony
Belföld

Gárdonyban csak egy jelölt indult a választáson

Illusztráció / Béres Márton / 24.hu
Farkas György
2025. 08. 24. 07:24

Két másik településen csak függetlenek közül lehet választani.

Három településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást: Lovászpatonán és Bostán polgármestert és önkormányzati képviselőket, Gárdonyban egyéni választókerületi képviselőt választanak, írja az MTI.

A Veszprém vármegyei Lovászpatonán azért kell polgármestert és képviselőket választani, mert a település képviselő-testülete májusban a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért négy független jelölt (Leiner Nándor, Tóth Szabolcs, Pula Tamás és Lipthay Örs Tibor) indul, míg a hat képviselői helyre 17 független jelölt közül választhat a névjegyzékben szereplő több mint 950 szavazó.

A Baranya vármegyei Bostán szintén azért tartanak időközi választást, mert a település képviselő-testülete feloszlott. A Pécs és Harkány között fekvő kistelepülésen a polgármesteri tisztségre két független jelölt (Varju László István és Orsós István) pályázik, míg a négy egyéni listás képviselői helyért tíz független jelölt indul. A választói névjegyzékben több mint százan szerepelnek.

A Fejér vármegyei Gárdony 5. számú egyéni választókerületében képviselőt választanak, miután a tavaly júniusban megválasztott Szigetvári Péter (független) május végén lemondott. A képviselői tisztségért egy jelölt indul, Pályi Zoltán, A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület jelöltjeként. A választáson több mint ezer helybéli vehet részt. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

