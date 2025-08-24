tanévhétvégehosszú hétvégeérettségi
Ezt kell tudni a következő tanévről

2025. 08. 24. 08:05
Hamarosan indul a 2025/2026-os tanév. Összegyűjtöttük, mennyi hosszú hétvégénk lesz, mikor lesznek az iskolai szünetek és hogyan zajlanak majd le az érettségik.

Rövidesen elstartol a 2025/2026-os tanév, amelynek rendjét a Belügyminisztérium által kiadott 27/2025. (VII. 24.) BM rendelet határozza meg. Eszerint

az idei tanév kezdete szeptember első napjára esik, ezt követően összesen 181 tanítási nap lesz az előttünk álló tanévben.

Az első félév 2026. január 23-ig tart, az utolsó tanítási nap pedig 2026. június 19-én lesz.

Az iskolát befejező évfolyamok diákjainak, illetve a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamának 2026. április 30-án lesz vége a tanévnek, a két évfolyamos, részszakmára felkészítő szakiskolákban pedig 2026. május 29-én. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban az igazgatók határozzák meg a tanítási év első és utolsó napját.

Viszonylag korán lesz a tavaszi szünet

A tanév első szünete az őszi lesz, amely hét (tanítási) napos lesz, október 23-án, csütörtökön kezdődik és november 2-ig, vasárnapig tart. A téli szünet kéthetes lesz, 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart.

