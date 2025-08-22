hulladékudvarVeszprémmohu
Félévtizedes problémát oldott meg Katz Dávid egyetlen nap alatt

2025. 08. 22. 15:46

A magyarok tavaly kétszer annyi újrahasznosítható anyagot adtak le hulladékudvarokon mint egy évvel korábban. Ennek ellenére, még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag és régi bútor kerül tévesen a kommunális kukába, vagy gyűlik padlásokon, telkek végében. A 24.hu stábja Veszprémben forgatott, ahol Katz Dávid arról kérdezte a helyieket, hogy tudnak-e arról, működik a városban hulladékudvar és vannak-e információik arról, hogy mit lehet ott leadni. A beszélgetésekből kiderült, bár a szándékban nincsen hiány, sokszor szakadék tátong az elméleti tudás és a gyakorlat között a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban és az is, a családon belül élesen elválik, ki szelektál és ki szállítja el a szelektív hulladékot. Az interjúalanyok közül volt, aki elfogadta Katz Dávid nagylelkű felajánlását, de, hogy pontosan mire vonatkozott, a videóból kiderül.

A videó a MOHU támogatásával készült.

