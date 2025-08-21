Nem mennek be a hétfői rendkívüli ülésre a fideszes képviselők

Rendkívüli ülést kezdeményezett jövő hétfőre Brenner Koloman jobbikos képviselő, akinek indítványát ötven másik képviselőtársa is támogatta.

Az ellenzéki képviselő a

devizahitelek megsegítése,

az iskolakezdési támogatás kiterjesztéséről,

a gyerekek digitális védelméről,

és az igazságos végrehajtási rendszer és az ehhez kapcsolódó, adósokat segítő átfogó reformkoncepció megalkotása céljából kezdeményezte a parlament összehívását.

Hiába, mert kormánypárti képviselők hiányában nem lesz határozatképes a parlament.

A kormánypártok nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, amelyet az ellenzék kezdeményezett

– jelezte egy mondatos közleményében a Fidesz-frakció.

Így a képviselők nyugodtan tudnak tovább pihenni: az utolsó parlamenti ülés június 17-én volt, a következő ülést pedig még nem hívta össze Kövér László házelnök.