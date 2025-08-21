Nem mennek be a hétfői rendkívüli ülésre a fideszes képviselők

Rendkívüli ülést kezdeményezett jövő hétfőre Brenner Koloman jobbikos képviselő, akinek indítványát ötven másik képviselőtársa is támogatta.
Az ellenzéki képviselő a
- devizahitelek megsegítése,
- az iskolakezdési támogatás kiterjesztéséről,
- a gyerekek digitális védelméről,
- és az igazságos végrehajtási rendszer és az ehhez kapcsolódó, adósokat segítő átfogó reformkoncepció megalkotása céljából kezdeményezte a parlament összehívását.
Hiába, mert kormánypárti képviselők hiányában nem lesz határozatképes a parlament.
A kormánypártok nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, amelyet az ellenzék kezdeményezett
– jelezte egy mondatos közleményében a Fidesz-frakció.
Így a képviselők nyugodtan tudnak tovább pihenni: az utolsó parlamenti ülés június 17-én volt, a következő ülést pedig még nem hívta össze Kövér László házelnök.