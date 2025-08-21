parlamentrendkívüli ülésfideszbrenner koloman
Belföld

Nem mennek be a hétfői rendkívüli ülésre a fideszes képviselők

Marjai János / 24.hu
Fideszes képviselők egy csoportja a 2022-es alakuló ülésen.
24.hu
2025. 08. 21. 15:36
Marjai János / 24.hu
Fideszes képviselők egy csoportja a 2022-es alakuló ülésen.

Rendkívüli ülést kezdeményezett jövő hétfőre Brenner Koloman jobbikos képviselő, akinek indítványát ötven másik képviselőtársa is támogatta.

Az ellenzéki képviselő a

  • devizahitelek megsegítése,
  • az iskolakezdési támogatás kiterjesztéséről,
  • a gyerekek digitális védelméről,
  • és az igazságos végrehajtási rendszer és az ehhez kapcsolódó, adósokat segítő átfogó reformkoncepció megalkotása céljából kezdeményezte a parlament összehívását.

Hiába, mert kormánypárti képviselők hiányában nem lesz határozatképes a parlament.

A kormánypártok nem vesznek részt az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, amelyet az ellenzék kezdeményezett

– jelezte egy mondatos közleményében a Fidesz-frakció.

Így a képviselők nyugodtan tudnak tovább pihenni: az utolsó parlamenti ülés június 17-én volt, a következő ülést pedig még nem hívta össze Kövér László házelnök.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Válasz Online: két éve a szentmiséjét dicsérte Szijjártó, nemrég csúcsdiplomatát csinált a kiugrott papból
Megkérdezték az augusztus 20-ai tűzijáték narrációjának szerzőjét, kit értett áruló Péter alatt
Rácz András: A Munkács elleni támadás megmutatta, hogy mi a tétje a kémügynek
Az országot eláruló Péterről is szólt az idei tűzijáték
Lakner: A munkácsi támadás bebizonyította, hogy semeddig sem tart a magyar szuverenitás Putyinnal szemben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik