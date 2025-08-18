Magyar Péter az ATV-én: Nincs közöm ahhoz, hogy a Fidesz milyen konstellációban akarja elveszteni a választást

Kikérem magamnak, hogy a volt feleségemet Wayne Rooney-hoz hasonlítsa Kocsis Máté

– mondta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyart arról kérdezték, mi a véleménye arról, hogy a Fidesz frakcióvezetője Csavard rá, Judit! címmel egy focistahasonlatot használva javasolta a tavaly lemondatott igazságügyi miniszter visszatérését.

A Tisza Párt elnökét arról beszélt, neki nincs joga ahhoz, hogy megmondja a Fidesznek, hogy „kivel és milyen konstellációban akarja elveszteni a választást”, és ahhoz sincs, hogy Varga Juditnak megmondja, mit tegyen, és mit ne tegyen. Arra emlékszem, hogy régen az egyik kedvenc sorozatunk az olasz maffia elleni harcról szóló Polip volt – mondta Magyar hozzátéve, hogy szerinte nem jó döntés, ha valaki visszamegy a „maffiához”, ha egyszer már „valami csoda folytán, nagyobb sérülések nélkül el tudott távolodni onnan”. A Tisza elnöke egyébként nem gondolja, hogy Varga Judit lenne a Fidesz jelöltje, ezt a kormánypárt szerinte azért dobta be, hogy ne az összeomló országról legyen szó.

Magyar azt állította, hogy volt feleségével már nem beszélnek politikáról, leginkább a gyerek időbeosztásáról, edzéseiről esik szó közöttük. Mint mondta, régen ő volt ott szinte minden edzésen, mostanában Varga Judit megy a sportprogramokra.

Amikor Jevgenyij Sztaniszlavov orosz nagykövet leveléről kérdezték, közölte:

Van egy hírem a nagykövet úrnak, nekem nem fog tudni utasításokat adni.

A Tisza elnöke nem sokkal levélben követelt magyarázatot a nagykövettől, hogy kinek a megbízásából és milyen céllal avatkoznak be a magyar belügyekbe az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának közleményével.

Oroszország nem avatkozik bele más államok ügyeibe, válaszolta neki a Stanyiszlavov. Magyar felhívta a figyelmet, miközben a nagykövet ezt írja, tőlünk pár száz kilométerre zajlik az oroszok által indított háború. „Nem tudtam eldönteni, hogy ez a levél a Karmelitában, a Kremlben vagy a Bajza utca sarkán, az orosz nagykövetségen írták” – mondta. „Hol van ilyenkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal? Jut eszembe, egy éve üzengetett nekem, hogy jól kivizsgál, azóta egy levelet se írtak. Ez egy komolytalan ÁVH, egy ilyen ÁVH light.”

A korábban a kormányoldalon sokat emlegetett „ukrán-kapcsolatról” azt monda, nincsenek olyan vizsgálatok, amelyek a Tisza politikusait érintenék. „De ezek ilyen blőd dolgok, amit a Rogán-művek előre kitalál, hogy legyen miről beszélni”, szerinte ezek csak azért vannak, hogy ne arról beszélgessenek, hogy a Tisza hogyan fog egy új országot építeni.

A miniszterek nyaralnak, a miniszterelnökről azt sem tudjuk, hogy hol van. Bár az volt a mondás, hogy csak 20-án megy nyaralni, de azóta már eltűnt. Életében másodszor felült egy fapados gépre. A honvédelmi miniszter miközben kirabolják a kecskeméti repteret, egy lángosozós képet tesz fel

– értékelte a kormányt Magyar.

Magyar a székesfehérvári kórházról is beszélt, ahol fertőzött víz folyik vezetékekből, ezért ihatatlan és használhatatlan a csapvíz az újszülött osztályon. Több mint három hete nem tudott elmenni oda a legfőbb egészségügyi vezető, Takács Péter. Nem tudta megszakítani a nyaralását, pedig ez olyan vészhelyzet, mint egy árvíz, mondta a Tisza elnöke és azt kérdezte, hol vannak a vezetők, amikor több száz édesanya szült, és palackból kellett tisztálkodniuk. Hozzátette, hogy hasonló fertőzés azonosításakor Brémában 2013-ban bezárták a gyerekosztályt és csak hetekkel később nyitották vissza.

Magyar szerint nap mint nap összeomlik a vasúti közlekedés is, de Lázár János kalapban posztol az Alpokból. Kőszeg és Szombathely között szerinte úgy néznek ki a vonatok, mintha „Tirana alsón lennének 1972-ben”.

Azt látjuk, hogy egyik miniszter se csinál semmit. Nem mintha jobban mennének a dolgok mikor itthon vannak, de nekem – és nem csak nekem – az a meglátásom, hogy bedobták a törölközőt

– mondta az ellenzéki politikus az ATV-ben.